LE THEATRE DES ALLOBROGES présente ce spectacle

Avec des personnages plus drôles et savoureux les uns que les autres, l'humoriste se moque de lui-même (un peu) et de nous (beaucoup)... De la vendeuse au manque de tact, au directeur de casting odieux... ses personnages sont déjà cultes tout comme ses apparitions dans Le Petit Journal de Canal+ dans le rôle de Catherine. Comédien génial, Alex change de visages et d'âge avec un talent à vous couper le souffle ! Dans cette version enrichie, il mélange les genres avec impertinence. Entre pur moment de jeu et folle interactivité... Découvrez Alex Lutz comme vous ne l'avez jamais vu - Placement numéroté - Ouverture des portes : 30 minutes avant la représentation. - Accès personnes à mobilité réduite: 04 50 98 97 45