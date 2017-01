Plus d'infos sur le spectacle Un avare d'après Molière, Jean-Pierre et Sylvie à Meythet

Harpagon, tel une planète dense et sombre, est le centre de toutes les intrigues : chacun cherche à le faire plier, à le dévier de sa voie pour qu'il pose enfin un regard aimant sur les êtres qui l'entourent. Mais Molière ne lui laisse aucune chance de rédemption. L'Avare reste l'Avare. Alors... quel trouble pourrait faire vaciller ce monde bien réglé depuis plus de trois siècles et demi ? Et au fait, Jean-Pierre et Sylvie, qu'en pensent-ils ?

11 personnages, 3 comédiens, 10 marionnettes et l'Avare se joue, se déroule sur la scène dans un jeu à la fois engagé par la nature des masques, ludique par les dialogues entre personnages et marionnettes, spectaculaire par la « ronde » des changements et touchant par l'humanité de ces étranges créatures masquées.

