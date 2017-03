Plus d'infos sur le spectacle Monsieur et Madame O à Meythet

Autour d'une table, un couple reprend inlassablement la même ritournelle d'habitudes et de routines dérisoires. Entre attente et frustration, le duo vire au duel... burlesque, poétique, féroce et sans limites. Une petite vie de grands espoirs, une petite histoire de la vie ordinaire. Cette pièce, gestuelle et presque sans paroles, distille l'humour et la poésie au compte-gouttes. Elle propose, avec légèreté et gravité une réflexion sur le poids des habitudes, du quotidien et des conventions, et décortique sans complaisance les mécanismes absurdes qui poussent un couple à la dérive.

Site web : http://www.rabelais.agglo-annecy.fr

Infos réservation :

Le Rabelais 04 50 22 39 97