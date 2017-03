Plus d'infos sur le spectacle Un avare d'après Molière, Jean-Pierre et Sylvie à Bonneville

11 personnages, 3 comédiens, 10 marionnettes et L'Avare se déroule sur la scène dans un jeu à la fois engagé par la nature des masques, ludique par les dialogues entre personnages et marionnettes, spectaculaire par la « ronde » des changements, et touchant par l'humanité de ces étranges créatures masquées. A chaque tour de piste on est embarqué par Harpagon et sa constitutive avarice, par Elise, Valère, Cléante et Mariane et leurs inextricables affaires de coeur.

Molière a bien huilé cette belle mécanique sans savoir qu'un jour, des spectateurs (Jean-Pierre ou Sylvie par exemple) se permettraient de donner leur avis en cours de spectacle. Sans savoir non plus que les personnages s'en apercevraient et décideraient à leur tour de donner leur avis sur ce qu'ils sont en train de vivre. Sans imaginer enfin qu'Harpagon lui-même déciderait de nous interpeller nous, spectateur du XXIème siècle, bien installés dans notre fauteuil !

« Ils ont osé dépoussiérer Molière ! On se laisse prendre par ce souffle qui transporte d'un tableau à l'autre ; par la valse étourdie des scènes qui s'enchaînent ; par le ballet prodigieux entre la marionnette et son double grandeur nature. On sourit et s'émeut face à ces créatures pétries d'humanité. Molière avait tout compris, Jean-Luc Bosc nous le rappelle avec talent et modernité. La peste soit de ceux qui n'ont pas vu le spectacle ! » L'Eveil hebdo

« Un spectacle bourré d'énergie, de poésie et de tendresse. Généreux à souhait. Les comédiens (trois pour onze rôles !) manipulent les marionnettes en arrière scène, jouent en avant scène, rebondissent en coulisses, reviennent en chair, en os et en masque en arrière scène. Se jouent d'eux-mêmes et du public. Inversent les rôles. Autorisent les personnages à se poser en metteur scène... Et ne perdent jamais le nord. Epoustouflant ! » Karine Prost - Rue du Théâtre

Site web : http://ocabonneville.fr/un-avare/