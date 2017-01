Plus d'infos sur le spectacle Histoire papier à Bonneville

Le bureau d'un écrivain absent, les livres entassés, la plume en arrêt, et la corbeille débordant de papiers froissés... C'est dans ce décor que naît l'histoire d'un brouillon, petit personnage qui, telle une graine, sans racines, cherche dans la terre des livres un endroit où germer. Avec son innocence enfantine et ses yeux curieux, il se cherche une place au fil des pages et se confronte à l'hermétisme des livres, frontières qu'il ne peut franchir. En quête d'identité, d'une origine, de la découverte de la liberté...

Cet équilibre fragile, entre poésie et burlesque, innocence et espièglerie, est soutenu sur scène par deux instruments, l'accordéon et la contrebasse, qui donnent la parole à la marionnette. Un spectacle émouvant et singulier !

Site web : http://ocabonneville.fr/hitsoire-papier/