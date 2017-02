Plus d'infos sur le spectacle En Piste!... à Bonneville

Sous son petit chapiteau, Grenadine nous donne à voir le monde du cirque. Celui présent dans nos mémoires, celui des funambules, des contorsionnistes, des acrobates... Ce cirque des foires et des Messieurs Muscles. Il ne lui faut pas grand-chose pour nourrir notre imaginaire : quelques bouts de ficelle, une guirlande, et deux trois étoiles nous emmènent au coeur de la piste!

Seule en scène, Grenadine nous livre un univers à la fois drôle, touchant et poétique...

Un cirque qu'elle aime tant raconter, parce-qu'il est empreint de rêveries et de voyages, et parce-qu'en le racontant, Grenadine oublie sa solitude, quelques instants...

« Nous nous sommes intéressés au Cirque et à sa mémoire pour construire ce spectacle. Les enfants découvrent ainsi certains éléments du Cirque qui n'existent plus. Nous avons fouillé dans l'univers des foires et des années 30 pour trouver les personnages et le décor du spectacle. Le spectacle fait à la fois référence à des personnages que le Jeune Public connaît mais aussi à des personnages plus anciens (Monsieur Muscle, Monsieur Canon). Le personnage du clown est au centre du spectacle. Nous pourrions le définir comme celui qui échoue, celui qui rate, mais aussi celui qui rêve et qui voit le monde avec poésie et tendresse. Le clown nous amuse car il représente la partie de nous qui est en échec. Grenadine est à la fois drôle dans sa façon de montrer le cirque, dans son décalage, mais aussi touchante à travers sa poésie et ses rêves, comme celui, perceptible à la fin, de vouloir s'envoler. » Claire Petit, metteur en scène

Site web : http://ocabonneville.fr/en-piste/