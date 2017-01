Plus d'infos sur le spectacle Richard II à Annemasse

Puissant, poétique et bouleversant, Richard II raconte l'histoire d'un roi qui chute après 22 ans de pouvoir et qui perd tout. Passant d'une stature quasi divine à celle de simple mortel, il retrouve aussi le soulagement d'être débarrassé du poids des responsabilités et des intrigues de la cour.

C'est une oeuvre dans laquelle se trouve la clé de l'équilibre shakespearien entre épique et tragique. Richard II est l'histoire d'un homme devenu roi malgré lui, que la roue de la fortune culbute, en l'espace de cinq actes, du rang de roi à celui de prisonnier, du paradis à l'enfer. Roi martyr pour les uns, roi faible et capricieux pour les autres.

Guillaume Séverac-Schmitz aborde cette fascinante tragédie historique sous l'angle de l'humain et du sensible. Il invite le spectateur à se plonger dans une aventure théâtrale épique qui tend à révéler la puissance, la beauté et l'universalité du théâtre de Shakespeare.

Le Collectif Eudaimonia s'empare de cette pièce avec générosité et célèbre le théâtre comme une fête populaire et profondément humaine.

Site web : http://www.billetterie-legie.com/chateaurouge/

Infos réservation :

Tel : +33450432424