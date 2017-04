Plus d'infos sur le spectacle L'opéra de Quat'Sous à Annemasse

L'Opéra de quat'sous dénonce avec une joie grinçante les inégalités, l'exploitation de l'homme par l'homme et interroge les valeurs et les hiérarchies sociales.

La pièce raconte la rivalité entre Jonathan Jeremiah Peachum, «roi des mendiants» exploitant la misère humaine, et Mackie le Surineur, criminel habitué des bordels. Entre les deux, des flics corrompus et des putains amoureuses. Un climat d'illusions et de revendications porté par la musique de Kurt Weill, interprétée par dix musiciens, présents sur scène aux côtés des comédiens. Une façon de rappeler que la musique permet de dire les choses quand les mots trouvent leurs limites.

Joan Mompart nous livre une « pièce-monde » dont les questions ont traversé le siècle comme pour mieux venir nous frapper de plein fouet. Dans une période où tout est à réinventer et à oser, il fait résonner le message de Brecht avec puissance.

Mercredi 12 Avril 2017 à 19:30

Jeudi 13 Avril 2017 à 20:30

Site web : http://www.billetterie-legie.com/chateaurouge/

Infos réservation :

Tel : + 3345043242