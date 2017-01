Plus d'infos sur le spectacle Les Chansonniers à Annecy

CA.MA.RO Productions (L.2-1024081 3-1024082) présente ce spectacle.

De l'Oreille en Coin aux Grosses Têtes, Jacques Mailhot affiche des milliers d'heures d'humour et de rire au compteur d'une carrière particulièrement remplie. Chevalier des arts et des lettres, humoriste, homme de radio, mais aussi entrepreneur avisé, cet auvergnat a su relancer en quelques années le métier de chansonnier et l'humour politique. Si Florence Brunold n'existait pas... est-ce que Ségolène existerait ? Roselyne Bachelot, Carla Bruni, Angela Merkel et tant de femmes admirables dont elle assure la promotion sur le petit écran et sur toutes les scènes de France. On ne sait plus si c'est Nicolas Sarkozy qui doit beaucoup à Michel Guidoni ou l'inverse. L'osmose entre les deux personnages est telle qu'entre l'imitateur talentueux et l'ancien Président, la ressemblance est quasiment parfaite. Réservations pour les PMR : 07 61 41 13 37