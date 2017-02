Plus d'infos sur le spectacle Le Comedy Club des Têtes de l'Art fait son show à Annecy

Connaissez vous le principe d'un Comedy Club?

Des humoristes écrivent des sketchs et vous les présentent, si le sketch marche ils le peaufinent, si le sketch ne vous plait pas ils l'oublient...

He bien en Haute Savoie nous possedons Le Comedy Club de la Yaute, le seul et l'unique de notre belle contrée, une bande 6 garçons et 3 filles qui n'ont qu'une seule chose en tête: vous faire rire!

Aux Têtes de l'Art on aime les soirées à se bidonner et on termine toujours par le verre de l'amitié!

Site web : http://www.lestetesdelart74.com/

Infos réservation :

Résas au 07 69 25 30 44