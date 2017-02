Plus d'infos sur le spectacle Quanta ou la terrible histoire de Lulu Schrödinger à Meythet

Spectacle à partir de 6 ans.

Quanta a 10 ans, en réalité elle ne s'appelle pas vraiment Quanta, elle s'appelle Alice Schrödinger. En ce matin du mois de juin, rien ne va plus pour Quanta, son chat Lulu a disparu, son père l'a expédié dans le monde quantique, un endroit où l'on est dans tous ses états et parfois deux à la fois. En ce matin du mois de juin, Quanta va devoir grandir plus vite que les autres enfants et partir de l'autre côté, là où règne Entropie, la reine du désordre et du chaos. Une épopée initiatique qui explore de façon poétique le passage de l'enfance à l'adolescence et les différentes perceptions de la réalité qui allie théâtre, chansons, vidéo et animations.

