Plus d'infos sur le spectacle L'île Turbin à Meythet

Spectacle à partir de 6 ans.

Sur l'île Turbin, on travaille tout le temps et dans tous les coins. Sur le mont Machin, on fabrique des machines, sur le mont Miam-Miam, on fabrique de la nourriture, sur le mont Pin-Pon, on fabrique de la bonne santé et sur le mont Boukiné, où jaillit la source des lettres, on fabrique des livres, beaucoup de livres ! Mais on n'a pas le temps d'en lire un seul ! Il faut toujours travailler plus ! C'est le bon roi Dontontairalenom qui l'exige. Du haut de son balcon, sur le mont royal, cet exigeant monarque donne ses ordres et surveille son royaume à dos d'abeille. Mais un jour pourtant, la révolte gronde et un grand rêve ose traverser l'île : travailler moins pour lire plus !

Un spectacle plein d'humour, vif et alerte qui laisse effleurer la poésie. L'occasion d'ouvrir une réflexion sur des thématiques d'actualité : le travail, l'éducation, la culture.

Site web : http://www.rabelais.agglo-annecy.fr

Infos réservation :

Le Rabelais 04 50 22 39 97