Plus d'infos sur le spectacle Insensé ? à Meythet

Spectacle à partir de 6 ans.

S'inspirant de l'oeuvre de Lewis Carroll, « L'autre côté du miroir », conte fantastique dont l'atmosphère est intensément onirique, Drolatic Industry revisite l'art de l'absurde dans cette nouvelle création. Le temps d'un poème et de deux comptines, un comédien chapelier fou nous invite dans ce triptyque où l'imaginaire et la démesure prennent le pas sur le réel. L'univers foisonnant de Lewis Carroll demeure fascinant et c'est toujours un défi de le mettre en scène. Drolatic Industry qui a plus d'un tour dans son sac, avec une imagination débordante et son talent pour créer des images fortes, met en scène des personnages étonnants avec des histoires sans queue ni tête.

Site web : http://www.rabelais.agglo-annecy.fr

Infos réservation :

Le Rabelais 04 50 22 39 97