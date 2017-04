Plus d'infos sur le spectacle Une heure au ciel à Bonneville

Spectacle à partir de 5 ans.

Venez passer une heure au ciel et en musique, avec Tartine et ses musiciens ! Le trio céleste s'installe dans les nuages et vous emmène en voyage. Pour changer d'atmosphère, prendre des grands airs, voir la terre d'en-haut, rencontrer oiseaux et dieux du ciel, sourire à l'hôtesse de l'air, regarder la lune se coucher la tête en bas, se souvenir de son grand-père, et constater qu'à force de dire « t'es dans la lune », c'est bondé la lune !

« Avec Tartine Reverdy la recette est simple : gaieté, simplicité, délicatesse, tendresse, et rythmes chaloupés. Bref, du bien être en galette." Télérama

"Tartine Reverdy affiche une vraie présence, elle a une vraie générosité. On sent que cette femme aime le public. Elle est dans la lignée de la nouvelle chanson française. Là où on fait attention aux mots et aux textes, là où le sens dirige les choses." France Inter

"La chanteuse Tartine Reverdy nous met du soleil dans les oreilles !" Astrapi

Site web : http://ocabonneville.fr/une-heure-au-ciel/