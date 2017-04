Plus d'infos sur le spectacle Tartine Reverdy - Une Heure Au Ciel à Bonneville

L'Office de la Culture et de l'Animation (2-1028372/3-73) présente ce spectacle

Venez passer une heure au ciel et en musique, avec Tartine et ses musiciens ! Le trio céleste s'installe dans les nuages et vous emmène en voyage. Pour changer d'atmosphère, prendre des grands airs, voir la terre d'en-haut, rencontrer oiseaux et dieux du ciel, sourire à l'hôtesse de l'air, regarder la lune se coucher la tête en bas, se souvenir de son grand-père, et constater qu'à force de dire « t'es dans la lune », c'est bondé la lune !Accès PMR : 04 50 97 01 92