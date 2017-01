Plus d'infos sur l'exposition De La Caricature à L'affiche à Evian les Bains

Du 05 novembre 2016 au 08 janvier 2017 Ouvert tous les jours, le lundi de 14h à 19h et du mardi au dimanche de 10h à 19h. Billet valable un jour au choix.

Gratuit pour les moins de 10 ans.Le Palais Lumière d'Evian, après le musée des Arts Décoratifs, propose de mettre en lumière l'apport des caricaturistes à l'histoire de l'affiche entre 1850 et 1918.Le début du XXe siècle marque la fin d'une génération, Toulouse Lautrec, Chéret et Mucha. Leur absence crée alors un sentiment de vide d'autant plus fort que leurs images étaient devenues omniprésentes sur les murs de Paris. Un vide qui a pu laisser s'installer l'idée que l'art de l'affiche était resté moribond jusqu'en 1918.C'est mal connaître le rôle joué par les dessinateurs de presse et les caricaturistes durant cette période car, très vite, les annonceurs repèrent leur trait acerbe, leur maîtrise du raccourci, leur art de l'ellipse, qui rejoignent admirablement les premières théories publicitaires. Ces dessinateurs prennent le relais et renouvellent le genre en profondeur : parmi eux Jossot, Sem, Barrère, Guillaume Gus Bofa, Roubille ou Cappielo, autant d'artistes qui ont inspiré Cabu ou Wolinski.Réalisée à partir des collections du musée des Arts Décoratifs, l'exposition retrace ce moment de l'histoire de l'affiche intimement liée à l'histoire de la presse, aux contextes politiques et économiques depuis 1850, un moment clé de l'histoire de la publicité.Commissariat :Rejane Bargiel, conservatrice en chef au musée des Arts Décoratifs, collections publicité.William Saadé, conservateur en chef honoraire du patrimoine et conseiller scientifique du Palais Lumière.