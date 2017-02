Plus d'infos sur le spectacle Jazz à Bonneville

Jazz s'annonce comme un melting-pot enthousiasmant. Cette nouvelle pièce de la compagnie Métamorphoz explore le monde de la musique noire-américaine et ses connexions avec le développement des danses urbaines et sociales depuis les années 20.

Pourquoi ces musiques et ces danses, ainsi que les artistes qui les ont fait connaître, ont-ils encore tant d'influence aujourd'hui ? Quelles sont les valeurs qu'ils véhiculent ? Pourquoi résonnent-ils en nous plus que jamais ? Une démonstration réjouissante de l'évolution de ces danses de groupes, avec en toile de fond une réflexion sur leur fonction sociale et politique.

Les 9 danseurs font le grand écart de la musique afro-américaine du début du 20ème siècle aux sons électro-urbains actuels, en passant par le jazz, le Rn'B ou encore la funk et le disco. Lindy-hop, swing, claquettes et hip-hop : la danse se fait revendicatrice et jubilatoire !

Site web : http://ocabonneville.fr/jazz/