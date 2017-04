Plus d'infos sur le spectacle Welcome à Annemasse

Josette Baïz a fondé en 1998 une compagnie professionnelle dont la plupart des danseurs sont issus du Groupe Grenade, une compagnie d'enfants et adolescents semi-professionnels. Elle a inventé avec eux une danse métissée, influencée par le hip-hop, la danse orientale, africaine et autres, élaborant un style propre, porté par une énergie jubilatoire reconnaissable.

Pour Welcome, Josette Baïz a fait appel à six femmes chorégraphes qui mêlent des langages variés. Elles livrent ici leur vision décalée et personnelle du monde. La mise en commun de ces pièces en un seul et même spectacle en fait un événement rare et dresse un panorama éclectique de la danse contemporaine actuelle, telle qu'elle est imaginée par les femmes à travers le monde.

Welcome est comme une tour de Babel chorégraphique avec, pour fil conducteur, l'esprit joueur, la vigueur et l'ardeur des danseurs. Un bel aperçu de l'évolution de la danse contemporaine de ces dix dernières années.

Site web : http://www.billetterie-legie.com/chateaurouge/

Infos réservation :

Tel : + 3345043242