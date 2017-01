Plus d'infos sur le spectacle Boomerang à Annemasse

La violence nous guette, grandit chaque jour un peu plus, jusqu'à nous exclure, nous aliéner, abîmer notre humanité. Dans une scénographie du quotidien figurant des lieux banals, la rue, une salle d'attente, une chambre, au hasard des circulations... les danseurs - véloces, intenses, puissants - se lanceront dans un simulacre de course, une partie de chasse, où chercher à prendre le dessus pour vaincre et peut-être juste vivre !

Chez Bouba Landrille Tchouda, la danse naît toujours d'une réflexion sur la nature humaine.

Nourri des cultures du monde et d'un parcours métissé entre danses urbaines et contemporaines, Bouba l'autodidacte aime rassembler les gens par le geste.

