Plus d'infos sur le spectacle Rock The Ballet à Annecy

AA Organisation en accord avec Cisame Production (L.2-141213) présente : ce spectacle.

ROCK THE BALLET Bigger, Better, Faster, Stronger! Plus grand, meilleur, plus rapide, plus fort! Kanye West Ce défi lancé par Kanye West est repris par Rock The Ballet, cette bande de jeunes danseurs beaux et sexy qui dansent comme ils respirent, dans ce nouveau spectacle. Ils mêlent tout naturellement leur superbe technique classique aux techniques modernes du Hip Hop, des danses contemporaines, acrobatiques, et même aux arts martiaux, sur les tubes Pop et Rock choisis par la chorégraphe Adrienne Canterna. On appelle ce nouveau style le “Pop Ballet”. Depuis les tout derniers tubes de Maroon 5 et LMFAO jusqu'aux classiques de Michael Jackson et Queen, le public de 7 à 77 ans y reconnait sa musique, et les connaisseurs de ballet autant que le grand public sont transportés, dynamisés et joyeux. Ces artistes étonnants montrent leur polyvalence et leur virtuosité avec des sauts athlétiques, sans fin. De nombreux spectateurs reviennent avec leurs amis, leurs parents, et surtout les jeunes femmes de tous âges perdent leurs inhibitions et retrouvent leur enthousiasme de jeunes fans envers ces danseurs sexy et virtuoses. Les danseurs pleins de charisme redoublent d'invention, de prouesses, et d'énergie, la musique est forte, la danseuse, sexy et espiègle, change de partenaires et mène la danse de la bande. Les tubes sont repris en choeur à la fin par le public debout, qui tape des mains et ne laisse plus partir les Bad Boys. Et pour beaucoup, la fête continue même après leur départ. Car c'est une cure de jouvence, et d'optimisme qu'ils ne sont pas près d'oublier. ADRIENNE CANTERNA-THOMAS Adrienne, diplômée de la Kirov Academy, a reçu de nombreux prix internationaux dont en 1998 la médaille d'or junior au concours de ballet International de Jackson, Mississippi. Elle remporta également le titre de «Teen Miss Dance of America » et le « Grishko Award of Excellence in Ballet ». Adrienne a dansé sur tous les continents. Parmi ses principaux rôles, citons Gamzatti dans « La Bayadère », Sugar Plum Fairy dans « Casse Noisette » et Kitri dans « Don Quichotte » avec Universal Ballet à Séoul. Elle a également dansé avec le Washington Ballet et Complexions Contemporary Ballet. Elle a participé comme soliste au « Placido Domingo Tribute » à l'Opéra de Washington. Elle travaille comme chorégraphe, est la fondatrice et le directeur artistique de « Pretty Girls of Dance ». Réservations Personnes à Mobilité Réduite : pmr.billetterie@free.fr