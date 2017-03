Plus d'infos sur le concert Batlik, Sages Comme Des Sauvages à Rumilly

Batlik est devenu musicien sur le tard, à presque 30 ans, sans jamais y avoir songé avant. Est-ce pour rattraper ce retard qu'il a depuis une décennie enregistré un album par an ? XI Lieux, son 11ème album annoncé pour l'automne, est l'occasion de revenir à l'orchestration guitare-voix de ses débuts. Les thèmes, l'écriture et l'orchestration ont muri avec l'artiste. La chanson, d'abord réaliste ou militante, soutenue par une voix et un jeu de guitare scandés et percussifs, a progressivement cédé la place à une musicalité plus dense, une interprétation plus ample autour d'une écriture toujours plus poétique. Sages comme des sauvages Sages comme des sauvages, c'est d'abord Ava Carrère et Ismaël Colombani, un duo franco-ame?ricano-gréco-corso-bruxellois. De l'Ile de la Réunion a? celle de Cythe?re, ils récoltent et transforment des chansons et des instruments qu'ils mêlent a? leurs propres compositions. Accompagnées de cavaquinho brésilien, bouzouki, guitare ou violon, leurs chansons évoquent les trottoirs de Belleville, le tabac des Guaranis, les jeunes de villes ou l'esprit créole... Décalés et fantasques, avec leurs plumes et leurs visages peinturlurés de rouge, ils nous offrent un vrai moment de poésie.