Elles se sont tellement bien trouvées qu'on se demande pourquoi elles ont attendu si longtemps. Tout en douceur, les mots de Monique Brun se mêlent aux chansons de Michèle Bernard. Un petit rêve très soyeux, bordé de coton pour aussi parler de la beauté du monde. Pour chanter et dire l'espérance dans l'errance. Pour prendre le temps de caresser le temps qui passe, les pieds bien ancrés dans le réel où s'abreuvent les mots des poètes... Pour ne pas se laisser déborder par le mal à l'âme, croquer la vie à pleine dents. Ne renonce pas, profite, vis ! Voilà, c'est dit et avec tant de poésie et de douceur que c'est... bon !

