Plus d'infos sur le concert Matin, midi et soir à Meythet

Maîtrise des voix, des harmonies, des rythmes, maîtrise de l'écriture, le tout au service d'un humour, ou plutôt d'humours, présents à chaque instant de la représentation, laissant à chaque fois les spectateurs conquis, ravis et heureux de leur rencontre avec ces quatre chanteurs/comédiens au talent confirmé. Dans ce nouveau spectacle, ils apportent avec eux leur imaginaire déjanté, leur bonne humeur contagieuse et leurs personnages hauts en couleurs. Les Frères Brothers c'est tout ça et plus encore, car ils ont aussi une grande qualité : ils sont généreux... Il y en aura donc pour tout le monde !

