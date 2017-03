Plus d'infos sur le concert Georges & Moi à Meythet

Brassens, le grand prêcheur de mots, celui qui s'autorisait à tout dire, à marier dans ses vers le plus grossier et la plus belle fleur de la langue française, ce héraut de la liberté qui déjouait toute forme de fanatisme et d'endoctrinement, évitant toujours l'esprit de sérieux, cet homme nous manque. Et cruellement. Ce n'est plus un fait, c'est une évidence... Mais heureusement, Alexis HK est là. Passer un moment avec Georges, vous en rêviez ? Dans Georges & Moi, Alexis le fait pour nous... et avec nous !

Site web : http://www.rabelais.agglo-annecy.fr

Infos réservation :

Le Rabelais 04 50 22 39 97