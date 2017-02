Plus d'infos sur le concert Boule - Landru : un nom d'oiseau à Meythet

Aujourd'hui, dans les pages blanches, on trouve 277 Landru ! Combien sont sur liste roue, n'ont pas le téléphone ou ont pris un pseudonyme ? Malgré tout, dans l'esprit de chacun, il n'y a qu'un Landru, LE Landru, le vrai. Porter ce nom n'est peut-être pas si anodin... BOULE propose un parcours de Landru(s) en chansons et musiques, comme une suite de tableaux liés entre eux par un mot, une image, un son, un mélodie. Un kaléidoscope à l'ironie féroce, à la plume attachante, qui dévoile le goût de BOULE pour les clairs obscurs. Un spectacle onirique et étonnant, entre énergie rock et musiques brésiliennes.

