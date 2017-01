Plus d'infos sur le concert Soirée Reggae à Bonneville

Reconnu comme l'une des formations phares du reggae hexagonal, Broussaï a séduit par la subtilité de ses textes et par la dynamique de ses instrumentales. Avec cinq albums et plus de 600 dates au compteur, le groupe fait preuve d'une vraie créativité et d'une capacité remarquable à faire évoluer sa musique.

En témoigne le dernier album « In the Street », qui intègre des influences urbaines et dubstep et élargit encore le champ des possibles de ces musiciens hors pairs. Un album explosif, qui a été élu « Meilleur Album Français » aux Victoires du Reggae 2016.

En live, Broussaï est en osmose avec le public. Sincères, enthousiastes, portés par une énergie débordante, les huit musiciens font une halte à l'Agora pour célébrer le reggae à leur manière : ouverte et généreuse !

En première partie

Le groove d'IDO est teinté de l'influence musicale et culturelle de ces sept musiciens cosmopolites, tous réunis autour d'une même passion : le Reggae ! C'est cette mixité qui forge le son unique d'IDO. Le groupe propose un show énergique et envoûtant, qui transporte à coup sûr le public dans une autre dimension.

Site web : http://ocabonneville.fr/soiree-reggae-broussai-ido/