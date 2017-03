Plus d'infos sur le concert Pfel & Greem (c2c), Oy et Crayon à Annemasse

PFEL & GREEM (C2C) + OY + CRAYON

Multiples champions de DMC, Pfel & Greem sont tous deux issus du célèbre collectif C2C. Pfel (Beat Torrent) et Greem (Hocus Pocus) se lancent en duo dans une nouvelle aventure électronique. Entre technique et créativité, hip-hop et bass-electro, ils nous réservent un mélange punchy dans un show de qualité.

Oy est éminemment original et créatif. Le duo confectionne une electronica contagieuse. Un mélange futuriste de jazz rebelle et d'électro tribale.

Crayon balance un condensé de mélodies aériennes et lancinantes, musclées par des percus, entre house et pop futuriste.

Le prix des places est compris entre : 18.80 et 21.80 ?

Date : samedi 18 mars 2017