Plus d'infos sur le concert Le lac d'Eugénie à Annemasse

Le lac d'Eugénie est d'une douceur minérale, d'une puissance incroyable. Sylvain GirO confirme qu'il est l'un des artistes les plus singuliers de la chanson française. Un univers musical aux influences multiples : rock, musiques populaires du monde, improvisation... Des chansons très visuelles dans lesquelles chacun peut se créer sa propre histoire. Un monde étrange, mélancolique et onirique, mais toujours ancré, sensible, terrien.

Et surtout une voix et une présence scénique hors du commun. Un récit, un conte qui entremêle et entrecroise ces chansons. Une sorte de « bad trip » à la Tim Burton, une quête initiatique où l'on croise un village fantôme, une forêt labyrinthique, un bal endiablé et un lac enneigé.

Une nuit étrange peuplée de rencontres inattendues, Le lac d'Eugénie c'est tout cela à la fois... plus trois musiciens qui chantent, un chanteur qui raconte, un Rhodes qui incise, une batterie qui crée du relief, un violoncelle qui approfondit...

Chaque spectacle se trouve a un endroit différent:

Jeudi 13 Avril 2017 à 20:30

Saint-Cergues / Le Balcon

Vendredi 14 Avril 2017 à 20:30

Ambilly / Halle en verre

Samedi 15 Avril 2017 à 20:30

Taninges / Cinéma

Site web : http://www.billetterie-legie.com/chateaurouge/

Infos réservation :

Tel : + 3345043242