Plus d'infos sur le concert Buffle ! à Annemasse

Buffle !, c'est la réunion du pianiste Roberto Negro, de l'auteur-chanteur Xavier Machault et du comédien Pierre Dodet. Ici, tout le monde est au four et au moulin : dans leur inclassable spectacle, ça chante, ça se déguise, ça explose. Ce cabaret post-moderne s'amuse à déjouer les attentes du public : on passe du hard-rock à la comptine, de l'absurde au terre-à-terre, du concert à l'happening.

Tantôt chanteurs, musiciens ou conteurs, les trois interprètes partent croiser le fer avec la poésie et préparent la grande bascule acrobatique, du chant au jeu, de la machine à bruit au piano, du monologue à la polyphonie. Ce spectacle musical très théâtralisé, complètement loufoque, dans la lignée des Monty Python, alterne mélodies mélancoliques et passages survoltés.

