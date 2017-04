Plus d'infos sur le spectacle Chauve Souris à Annemasse

Deux chauves-souris s'aimaient d'amour tendre...

Sur un agrès original qui se prête à toutes les envolées, deux voltigeurs manient cordes et sangles pour donner corps à un voyage plein de gaieté et de péripéties.

Croiser les bras, remonter les épaules, s'étirer. Quoi de plus normal pour... une chauve-souris ! Ces êtres nocturnes, aussi familiers qu'étranges, ont beau vivre dans un univers inversé, ils n'en partagent pas moins certaines attitudes et gestes avec l'homme. Et pour un acrobate qui passe une partie de son temps la tête en bas, il était bien tentant de filer la métaphore aérienne. En étudiant de près ces chiroptères, André Mandarino a constitué un répertoire de gestes et d'attitudes à l'appui d'une chorégraphie virevoltante, entre animalité et humanité.

Site web : http://www.billetterie-legie.com/chateaurouge/

Infos réservation :

Tel : + 3345043242