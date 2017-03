Plus d'infos sur le spectacle 5emes Hurlants à Annemasse

L1/1061426 L2/1061427 L3/1061428

Ils sont cinq en piste : une indécise, une furieuse compulsive, un paranoïaque ornithophobique, un équilibré qui glisse, un introverti hystérique. Miroirs des excès et de l'emprise que la société a sur chacun d'entre nous, ces cinq jeunes circassiens rivalisent de prouesses physiques pour maintenir le cap et garder l'équilibre. Ils glissent, se tordent, chutent, se relèvent, tirent, serrent, grimpent et, à force de persévérance et d'opiniâtreté, finissent par rendre l'impossible possible. En questionnant les équilibres fragiles, le danger, la ténacité, qui sont aussi des composantes intrinsèques aux matières circassiennes, Raphaëlle Boitel dessine un cirque à hauteur d'homme, beau et généreux. Des moments d'espoirs et de difficultés partagés qui, à travers l'exigence du cirque, laissent entrevoir nos vies dans ce qu'elles ont d'incertain, de fragile et de grand à la fois.

Une réflexion pleine de sensibilité sur l'équilibre et le déséquilibre, la chute et la persévérance...

Mardi 7 Mars 2017 à 19:30

Mercredi 8 Mars 2017 à 20:30

Site web : http://www.billetterie-legie.com/chateaurouge/

Infos réservation :

Tel : + 3345043242